„Traumjahrgang“ als Hommage an den Opa

In diesem Wein lebt die Erinnerung an Top-Winzer Josef Nigl weiter: Betram und Martin Nigl kelterten aus einem der Urweingärten ihres Großvaters einen Grünen Veltliner-Traumjahrgang.
Im Wein einer Parzelle in der Lage Pellingen lebt der legendäre Senftenberger Winzer Josef Nigl weiter. „Wir haben uns 2011 entschlossen, den Grünen Veltliner-Traumjahrgang aus einem der Urweingärten unseres Großvaters zu keltern. Denn das waren Opas Lieblingsrieden, die er hegte und pflegte und besonders hütete“, schildern die jetzigen, jungen Starwinzer Bertram und Martin Nigl.
Ein erlesenes Tröpferl
Nicht nur sie, sondern auch alle Besucher des Weinguts, dem ein Tophotel samt Spa angeschlossen ist, schwärmen vom Tröpferl, gewachsen auf Urgestein, das in kleinen Holzfässern ausgebaut ist: Entstanden sei ein ganz besonderer Wein mit Eleganz, Struktur und besonderer Tiefe.
Önologische Geschichte
Und das alles wurzelt in tiefer önologischer Geschichte. Denn Herzstück des Weinbaubetriebs im Kremstal ist das erworbene Starhemberg’sche Weingut inklusive eines Lesehofes aus dem 12. Jahrhundert. „Wir führen eine 800-jährige Weinbautradition fort und prosten dem Opa im Himmel zu“, versichern Bertram und Freundin Anna-Lena.
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