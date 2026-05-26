„Traumjahrgang“ als Hommage an den Opa

Im Wein einer Parzelle in der Lage Pellingen lebt der legendäre Senftenberger Winzer Josef Nigl weiter. „Wir haben uns 2011 entschlossen, den Grünen Veltliner-Traumjahrgang aus einem der Urweingärten unseres Großvaters zu keltern. Denn das waren Opas Lieblingsrieden, die er hegte und pflegte und besonders hütete“, schildern die jetzigen, jungen Starwinzer Bertram und Martin Nigl.