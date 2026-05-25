French Open LIVE UPDATES
Grabher storms into the second round
Von krone Sport
First round at the French Open: The match between Austria’s Julia Grabher and Rebecca Šramková is underway; we’re reporting live (see ticker below).
Here is the LIVE TICKER:
Finally back! Three years after her only French Open appearance to date, Grabher is back at Roland Garros after missing the Grand Slam the past two years due to injury. “I’m so excited to be back here. This is my favorite tournament; it always gives me a boost.”
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