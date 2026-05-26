Saunagast „bediente“ sich dreist an fremdem Spind

„Kommissar Zufall“ hat hier wohl eine beträchtliche Rolle gespielt: Ein Dieb, der sich in einer Sauna in Ebbs unerlaubt Zutritt zum Spind einer 44-Jährigen verschafft hat, konnte von Polizeibeamten wiedererkannt werden, weil er erst wenige Tage zuvor von ihnen kontrolliert worden war.
Doch von vorn: Der 53-jährige Kroate wird verdächtigt, am Sonntagvormittag in einem Freizeitzentrum in Ebbs (Tiroler Bezirk Kufstein) eine 44-jährige Deutsche ausgespäht zu haben, wie diese ihren Spindschlüssel in ihrer Tasche verwahrte.
In einem unbeobachteten Moment soll er den Schlüssel entwendet, damit ihren Spind aufgesperrt und aus ihrer Geldtasche mehr als 100 Euro gestohlen haben.
Von früherer Kontrolle bekannt
Täterbeschreibung und Videoüberwachung verschafften der Polizei allerdings ein relativ klares Bild vom Verdächtigen. Ausschlaggebend war schließlich, dass die Beamten den 53-Jährigen erst zwei Tage vorher als Lkw-Lenker kontrolliert hatten: Sie erkannten ihn wieder. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.
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