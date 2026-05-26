Saunagast „bediente“ sich dreist an fremdem Spind

Von früherer Kontrolle bekannt

Täterbeschreibung und Videoüberwachung verschafften der Polizei allerdings ein relativ klares Bild vom Verdächtigen. Ausschlaggebend war schließlich, dass die Beamten den 53-Jährigen erst zwei Tage vorher als Lkw-Lenker kontrolliert hatten: Sie erkannten ihn wieder. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.