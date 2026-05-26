Pkw kracht in Leitplanke: Alkolenker hatte „Glück“

Nur leichte Verletzungen trug ein junger Alkolenker davon, der in der Nacht auf Sonntag auf der Eibergstraße (Tiroler Bezirk Kufstein) einen Unfall verursachte. Das Auto des jungen Mannes ist allerdings schwer beschädigt, seinen Führerschein musste der 24-Jährige abgeben.
Laut Polizei fuhr der Einheimische gegen Mitternacht auf der Eibergstraße in Richtung Kufstein, als er auf Höhe Klemmer Wald auf die Gegenspur geriet und mit einer Leitplanke kollidierte. Das Fahrzeug drehte sich, ehe es zum Stillstand kam.
Anzeigen folgen
Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Kufstein. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Mann stark alkoholisiert war, daher musste ihm der Führerschein vorläufig abgenommen werden. Zudem kommen Anzeigen auf ihn zu.
Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Anzeigen an die zuständigen Stellen.
Die Polizei in einer Aussendung
Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden, die Feuerwehr Kufstein musste aufräumen und die Fahrbahn reinigen.
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