Pkw kracht in Leitplanke: Alkolenker hatte „Glück“

Anzeigen folgen

Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Kufstein. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Mann stark alkoholisiert war, daher musste ihm der Führerschein vorläufig abgenommen werden. Zudem kommen Anzeigen auf ihn zu.