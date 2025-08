Colbert bekommt neuen Late-Night-Job in TV-Serie

US-Präsident Donald Trump, den Colbert in seiner Show öfter kritisiert, schrieb auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social: „Ich liebe es total, dass Colbert gefeuert worden ist. Sein Talent war noch kleiner als seine Einschaltquoten“. Talkshow-Moderatoren wie Jimmy Kimmel, John Oliver und Seth Meyers stellten sich hinter Colbert. Komiker Jon Stewart sagte in seiner „The Daily Show“ über die Absetzung: „Ich glaube, die Antwort liegt in der Angst und dem vorauseilenden Gehorsam, der in diesem Moment alle Institutionen Amerikas im Griff hat.“