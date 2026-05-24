Shock in the Air
Paraglider Crashes Into Small Plane – Survives!
An extraordinary and extremely dangerous incident occurred on Saturday between a paraglider and the pilot of a Cessna. The 44-year-old woman from Upper Austria collided with the small plane in mid-air but miraculously landed unharmed with her reserve parachute.
No one was injured in a collision between a paraglider and a small plane on Saturday in Piesendorf (Pinzgau). According to police, the 44-year-old paraglider from Upper Austria took off from the Schmittenhöhe heading toward Piesendorf. At 1:15 p.m., while performing a simple maneuver above the Pinzgauer Hütte, she collided with a Cessna piloted by a 28-year-old man from Tyrol. The woman was able to deploy her reserve parachute and land safely.
Paraglider was severely damaged
Emergency responders described it as a stroke of luck that no one was injured. The pilot of the motorized aircraft was on a sightseeing flight over the Alps. He was unable to avoid the paraglider. The paraglider was severely damaged by the propeller of the motorized aircraft. That is why the experienced paraglider deployed her reserve parachute.
Emergency landing on a forest road
The pilot of the motorized aircraft, who was flying from the Glemm Valley toward Zell am See, was able to land the plane safely at Zell am See Airport. He had taken off from there for the sightseeing flight. The paraglider pilot managed to make a safe emergency landing on a forest road. She was then picked up by the crew of the police helicopter “Libelle Oskar” and flown to Zell am See Airport.
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