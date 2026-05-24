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“No excuse”

Healthy Uterus Removed: An Interview with the Victim

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24.05.2026 07:00
One patient complains: “To this day, no one has apologized to me.”
One patient complains: “To this day, no one has apologized to me.”(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

A 30-year-old woman had her healthy uterus removed in Linz in the summer of 2025 following a false cancer diagnosis. In this first interview, the patient speaks about her fear of death, panic attacks, and the doctors’ inability to offer an apology.

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Linz, a slightly overcast day in May. It fits the mood as we meet a young woman from Upper Austria with her lawyer on the banks of the Danube. The topic is serious. Four months ago, the 30-year-old first went public with her ordeal via “Krone.” It concerns a botched surgery that sparked debate across Austria.

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