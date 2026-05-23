Canadian Grand Prix
Double pole for Mercedes! Russell ahead of Antonelli
What a successful Formula 1 Saturday for George Russell: The Brit first won the thrilling Sprint race in Montreal and then, shortly afterward, secured pole position for the Canadian Grand Prix!
In qualifying, Mercedes ace Russell narrowly edged out his teammate Kimi Antonelli (+0.068 sec.) on his final attempt.
Antonelli had claimed pole position three times in a row
He will thus start Sunday’s Grand Prix (10 p.m.), for which cold temperatures and rain showers are forecast, immediately ahead of the championship leader in the fifth race of the season.
The 19-year-old Italian had most recently claimed pole position three times and set the pace with three consecutive race wins.
The qualifying results:
In the overall championship standings, the teenager now leads Russell by 18 points after the sprint.
The McLaren duo of Lando Norris and Oscar Piastri secured the second row of the grid, while Max Verstappen could not get past sixth place.
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