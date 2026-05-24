Duo in Innsbruck von Unbekannten attackiert

Flucht zu Fuß und mit dem Rad

Plötzlich schlugen die beiden männlichen Täter offenbar grundlos auf die Gesichter der Opfer ein. Die beiden Täter (einer zu Fuß, einer mit einem Fahrrad) flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Österreicher wurden durch den Angriff erheblich verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange.