Ice Hockey World Championship LIVE UPDATES
LIVE: Austria faces archrival Germany!
Austria’s fifth game at the Ice Hockey World Championship in Switzerland: Can the Austrian team prove themselves in the match against Germany? We’re reporting live (see below) from this game! The score is currently 0-0!
Here is the LIVE TICKER:
Austria and Germany have faced off seven times at the Ice Hockey World Championships since 2003—the Germans won four of those matches, the Red-White-Reds took two, and in 2005, the game in Vienna ended in a 2-2 tie.
Today in Zurich, nothing less than a spot in the knockout stage is at stake.
Here is the Group A standings:
Will there be a third victory?
The two Red-White-Red victories over their big neighbor at an A World Championship were a long time ago: In 2009, Thomas Koch scored the 1-0 game-winning goal in Bern; in 2015, Konstantin Komarek converted the decisive shot in the shootout during the 3-2 win in Prague.
With a third victory today, Peter Schneider and Co. would secure their ticket to the quarterfinals.
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