Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ins Spital geflogen

Pkw-Lenkerin (32) bei Frontalkollision eingeklemmt

Steiermark
23.05.2026 19:34
Auch der Rettungshubschrauber musste ausrücken. (Archivbild)
Auch der Rettungshubschrauber musste ausrücken. (Archivbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Unfall am Pfingstsamstag nördlich von Graz: Im Ortsgebiet von Gratwein kollidierten zu Mittag zwei Lenkerinnen frontal. Beide wurden verletzt, eine Betroffene musste aus dem Wrack befreit werden.

0 Kommentare

Der genaue Hergang ist laut Polizei noch unklar. Fest steht: Auf der Judendorfer Straße stießen gegen 12 Uhr eine 32-Jährige und eine 67-Jährige, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung, mit ihren Pkw frontal zusammen.

Gravierende Folgen hatte der Zusammenstoß vor allem für die jüngere der beiden Frauen: Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde sie per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Passant half 67-Jähriger aus Unfallwrack
Auch die 67-Jährige war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt, ein Passant kam ihr noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu Hilfe. Sie wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Grazer UKH gebracht. Während des Einsatzes von Feuerwehr (25 Helfer), Rettung samt Notarzt und Polizei war die L302 gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
23.05.2026 19:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Graz
PolizeiFeuerwehr
Notarzt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
171.062 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
118.027 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
102.554 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1013 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
614 mal kommentiert
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
569 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf