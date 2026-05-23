Pkw-Lenkerin (32) bei Frontalkollision eingeklemmt

Passant half 67-Jähriger aus Unfallwrack

Auch die 67-Jährige war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt, ein Passant kam ihr noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu Hilfe. Sie wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Grazer UKH gebracht. Während des Einsatzes von Feuerwehr (25 Helfer), Rettung samt Notarzt und Polizei war die L302 gesperrt.