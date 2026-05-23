Pkw-Lenkerin (32) bei Frontalkollision eingeklemmt

Schwerer Unfall am Pfingstsamstag nördlich von Graz: Im Ortsgebiet von Gratwein kollidierten zu Mittag zwei Lenkerinnen frontal. Beide wurden verletzt, eine Betroffene musste aus dem Wrack befreit werden.
Der genaue Hergang ist laut Polizei noch unklar. Fest steht: Auf der Judendorfer Straße stießen gegen 12 Uhr eine 32-Jährige und eine 67-Jährige, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung, mit ihren Pkw frontal zusammen.
Gravierende Folgen hatte der Zusammenstoß vor allem für die jüngere der beiden Frauen: Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde sie per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Passant half 67-Jähriger aus Unfallwrack
Auch die 67-Jährige war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt, ein Passant kam ihr noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu Hilfe. Sie wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Grazer UKH gebracht. Während des Einsatzes von Feuerwehr (25 Helfer), Rettung samt Notarzt und Polizei war die L302 gesperrt.
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