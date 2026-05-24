Kulturclash an Schulen: Ruf nach „Mission Deutsch“

Das Aufeinanderprallen von Religionen und Kulturen sorgt für Konflikte in Klassenzimmern. Ein Kopftuchverbot für alle unter 14 soll ab Herbst Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen – wir haben berichtet. Doch ein Rundruf unter Direktoren ergab: Religiöse Symbole sind oft das geringste Problem, oft scheitert es etwa am Respekt gegenüber Frauen oder an den Deutschkenntnissen.