Als viele Gemeinden noch richtig Kohle hatten

Der Ortsteil Kohlstatt in Fulpmes wurde nicht ohne Grund so genannt. Hier – am Ufer der Ruetz – wurde einst Holzkohle „gebrannt“. Davon erzählen die historischen Bilder aus dem Archiv von Josef Müller aus Telfes. Die Fotos stammen aus dem Jahr 1933. Eine Zeit, in der die Köhlerei bereits selten war, diese aufgrund der Weltwirtschaftskrise aber noch einmal eine große Nachfrage auslöste.