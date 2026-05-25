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Alte Technik

Als viele Gemeinden noch richtig Kohle hatten

Tirol
25.05.2026 12:00
Tag und Nacht mussten die schwelenden Holzmeiler von den Männern überwacht werden.
Tag und Nacht mussten die schwelenden Holzmeiler von den Männern überwacht werden.(Bild: Privatarchiv Kapferer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Da ging der Rauch auf, als früher Holzkohle hergestellt wurde. Eine uralte Technik, die heute fast vergessen ist. Im Tiroler Stubaital wurde auch im 20. Jahrhundert noch Holzkohle hergestellt. Ortsnamen erinnern daran. 

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Der Ortsteil Kohlstatt in Fulpmes wurde nicht ohne Grund so genannt. Hier – am Ufer der Ruetz – wurde einst Holzkohle „gebrannt“. Davon erzählen die historischen Bilder aus dem Archiv von Josef Müller aus Telfes. Die Fotos stammen aus dem Jahr 1933. Eine Zeit, in der die Köhlerei bereits selten war, diese aufgrund der Weltwirtschaftskrise aber noch einmal eine große Nachfrage auslöste.

Die Köhler aus dem Stubaital bei der Arbeit. Ihr Handwerk bedurfte viel Erfahrung.
Die Köhler aus dem Stubaital bei der Arbeit. Ihr Handwerk bedurfte viel Erfahrung.(Bild: Privatarchiv Kapferer)
Starke Männer waren für das fordernde und gesundheitlich belastende Handwerk gefragt.
Starke Männer waren für das fordernde und gesundheitlich belastende Handwerk gefragt.(Bild: Privatarchiv Kapferer)

Die Köhlerei ist eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. Das Holz wird dabei in sogenannten Meilern aufgeschichtet und beim Brennvorgang mehr oder weniger luftdicht abgeschlossen. Das Holz darf nicht brennen, sondern verschwelt, wobei gasförmige und flüssige Bestandteile entweichen und ein fester Rückstand – die Holzkohle – zurückbleibt.

Wenn wieder ein neuer Haufen aufgetürmt und angezündet wurde, dann ging der Rauch auf.
Wenn wieder ein neuer Haufen aufgetürmt und angezündet wurde, dann ging der Rauch auf.(Bild: Privatarchiv Kapferer)

Tag und Nacht musste der Vorgang überwacht werden. Auch unter Müllers Vorfahren gab es Köhler. Danke an den Einsender für den tollen Beitrag zu unserer Foto-Serie über das Leben in Tirol, wie es früher war. Beiträge (Foto und Information) gerne unter: tiroler@kronenzeitung.at 

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