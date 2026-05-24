Bei Swarovski leuchten nicht nur die Kristalle

Mit dem Format „Jubilar*in trifft Lehrling“ brachte Swarovski bereits zum zweiten Mal langjährige Mitarbeitende und Lehrlinge des dritten Lehrjahres zusammen. Eingeladen waren Beschäftigte, die in diesem Jahr ihr 45-jähriges Dienstjubiläum feiern, sowie angehende Fachkräfte am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Der persönliche Dialog stand dabei im Mittelpunkt: Erinnerungen aus Jahrzehnten bei Swarovski trafen auf die Fragen und Perspektiven der jungen Generation. So entstand ein offener Rahmen, in dem die Teilnehmenden nicht nur erzählten, sondern auch aufmerksam zuhörten und nachfragten.