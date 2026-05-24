Mit dem Generationentreffen „Jubilar*in trifft Lehrling“ brachte Swarovski langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Lehrlingen des dritten Lehrjahres an einen Tisch. Fazit: Bei Swarovski leuchten nicht nur die Kristalle!
Mit dem Format „Jubilar*in trifft Lehrling“ brachte Swarovski bereits zum zweiten Mal langjährige Mitarbeitende und Lehrlinge des dritten Lehrjahres zusammen. Eingeladen waren Beschäftigte, die in diesem Jahr ihr 45-jähriges Dienstjubiläum feiern, sowie angehende Fachkräfte am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Der persönliche Dialog stand dabei im Mittelpunkt: Erinnerungen aus Jahrzehnten bei Swarovski trafen auf die Fragen und Perspektiven der jungen Generation. So entstand ein offener Rahmen, in dem die Teilnehmenden nicht nur erzählten, sondern auch aufmerksam zuhörten und nachfragten.
Gegenseitig voneinander lernen
Ein besonderer Programmpunkt war das Generationen-Quiz, das den Austausch auf unterhaltsame Weise vertiefte. Die Lehrlinge errieten Begriffe wie „Viertelanschluss“ und „Lochkarte“, während sich die Jubilar*innen mit aktuellen Jugendwörtern wie beispielsweise „ghosten“ oder „clock it“ auseinandersetzten.
Wenn unterschiedliche Generationen miteinander ins Gespräch kommen, wächst gegenseitiges Verständnis und Vertrauen.“
Jérôme Dandrieux, Chef von Swarovski Wattens
Bild: Swarovski
Das Generationentreffen zeigte eindrucksvoll, dass sich Sprache, Arbeitsmittel und Rahmenbedingungen über die Jahrzehnte verändern, zentrale Werte jedoch bleiben: gegenseitiger Respekt, Lernbereitschaft und das gemeinsame Streben nach Qualität. Das Format setzt damit ein starkes Zeichen für gelebte Wertschätzung und für eine Unternehmenskultur, in der Erfahrung und Zukunft zusammenwirken. „Wenn unterschiedliche Generationen miteinander ins Gespräch kommen, wächst gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Es sind genau diese Begegnungen, die unsere Unternehmenskultur prägen und ein Gefühl von Zusammenhalt schaffen“, sagt Jérôme Dandrieux, der Chef von Swarovski Wattens.
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