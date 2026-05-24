Diese Steirer setzen die Segel in ein neues Leben

Vor sechs Jahren war vieles neu, fremd, unberechenbar. Die Schräglage des Schiffes, das Tosen der Wellen, die Gewalt des Atlantiks: „Bei jeder zweiten Welle habe ich geglaubt, das Schiff kippt jetzt um.“ Diese Ängste sind nun weg, der Respekt vor dem Meer jedoch noch größer. Denn wer zu zweit unterwegs ist, weiß: Fällt einer ins Wasser, überlebt keiner. Deshalb wurde jedes Detail geprüft, jede Ausrüstung kontrolliert und dennoch lassen sich nicht jede Gefahr und jedes Risiko exakt einschätzen: Natürlich gibt es Etappen, die Respekt einflößen. Tage nur aus Wasser und Horizont.