Rettung in Sicht

Bleibt beliebter Sprungturm doch noch bestehen?

Niederösterreich
09.11.2025 11:00
Der Bagger steht bereit und könnte ab Dienstag mit den Abrissarbeiten beginnen. Kommt es nun ...
Der Bagger steht bereit und könnte ab Dienstag mit den Abrissarbeiten beginnen. Kommt es nun vielleicht doch noch zu einer Teilunterschutzstellung, könnte er jedoch schnell wieder abziehen.(Bild: ZVG Bauten in Not)

Bereits für Dienstag ist der Beginn der Abrissarbeiten des beliebten 10-Meter-Sprungturmes im Ternitzer Freibad geplant. Der Verein „Bauten in Not“ appelliert nun kurzfristig an das Bundesdenkmalamt, das Baujuwel des berühmten Architekten Roland Rainer doch noch unter „Notdenkmalschutz“ zu stellen.

Am Montag ist es so weit. In einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, soll der endgültige Abbruch des legendären 10-Meter-Sprungturms samt Becken endgültig beschlossen werden. Der Bagger steht schon bereit, um am Dienstag mit den Abbrucharbeiten zu beginnen.

„Notunterschutzstellung“ könnte Abriss verhindern
Nun hat sich jedoch kurzfristig die Aktionsgruppe „Bauten in Not“ eingeschalten. Sie plädiert für eine Erhaltung des von Roland Rainer geplanten, „architektonisch wertvollen“ Objektes. „Roland Rainer war der bekannteste Nachkriegsarchitekt Österreichs“, so Andreas Vass von der Organisation. Man sei bereits mit dem Bundesdenkmalamt in Kontakt getreten, um in letzter Minute eine Notunterschutzstellung zu erwirken.

Eine Gesamtunterschutzstellung sei bereits abgelehnt worden, weil ein großer Teil des Freibades schon zu stark verändert wurde. Eine Teilunterschutzstellung wäre die letzte Chance, den Sprungturm doch noch zu retten.

Es ist ein Skandal, wie man hier mit einem architektonischen Juwel umgeht. Der Turm ist ein feines Meisterwerk, das uns der renommierte Architekt Roland Rainer hier in Ternitz hinterlassen hat.

Architekt Andreas Vass, Verein „Bauten in Not“

Der Verein „Bauten in Not“ möchte das architektonische Meisterstück retten. Eine Idee wäre, ihn ...
Der Verein „Bauten in Not“ möchte das architektonische Meisterstück retten. Eine Idee wäre, ihn beispielsweise als Aussichtsturm in Betrieb zu nehmen.(Bild: Seebacher Doris)
Vor allem die Fenster des Tauchbeckens sind sanierungsbedürftig. Und ab 2028 dürfte ein Becken ...
Vor allem die Fenster des Tauchbeckens sind sanierungsbedürftig. Und ab 2028 dürfte ein Becken dieser Art, bei dem das Wasser nicht wieder über den Beckenrand zurückfließt, gar nicht mehr in Gebrauch sein.(Bild: Seebacher Doris)
Peter Spicker, SPÖ-Bürgermeister und Stadtrat (im Bild li.), hatte schon schlaflose Nächte, was ...
Peter Spicker, SPÖ-Bürgermeister und Stadtrat (im Bild li.), hatte schon schlaflose Nächte, was die Zukunft des Sprungturms betrifft. „Auch mein Herz hängt daran“, sagt er, wagte er doch auch schon selbst in seiner Jugend den Sprung von ganz oben.(Bild: Seebacher Doris)

„Es ist alles offen“
Für den zuständigen Stadtrat Peter Spicker eine überraschende Wendung. „Darauf war ich nicht vorbereitet – jetzt ist wieder alles offen“, sagt er. Für Montag hätten bereits alle Fraktionen ihre Zustimmung zum Abriss zugesagt. „Der Turm bedarf auf jeden Fall einer Sanierung, das Tauchbecken müsste abgesichert werden, denn ab 2028 dürfen wir es in dieser Form nicht mehr weiterführen.“ Er befürchtet, auch wenn es für die Sanierung Zuschüsse geben würde: „Der größte Teil würde wieder bei der Gemeinde hängen bleiben.“  

Seit 2020 ist der Turm bereits aus Sicherheitsgründen geschlossen und seitdem wird auch über eine Weiternutzung diskutiert. Nun kann es natürlich auch sein, dass es bei der Abstimmung am Montag zu einem anderen Ergebnis kommen könnte als geplant. 

Sollte sich jetzt am Montag das Bundesdenkmalamt doch noch für eine Notunterschutzstellung entscheiden, würde der Bagger vielleicht ganz schnell wieder abziehen. 

Doris Seebacher
Niederösterreich

