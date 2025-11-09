Bleibt beliebter Sprungturm doch noch bestehen?

„Es ist alles offen“

Für den zuständigen Stadtrat Peter Spicker eine überraschende Wendung. „Darauf war ich nicht vorbereitet – jetzt ist wieder alles offen“, sagt er. Für Montag hätten bereits alle Fraktionen ihre Zustimmung zum Abriss zugesagt. „Der Turm bedarf auf jeden Fall einer Sanierung, das Tauchbecken müsste abgesichert werden, denn ab 2028 dürfen wir es in dieser Form nicht mehr weiterführen.“ Er befürchtet, auch wenn es für die Sanierung Zuschüsse geben würde: „Der größte Teil würde wieder bei der Gemeinde hängen bleiben.“

Seit 2020 ist der Turm bereits aus Sicherheitsgründen geschlossen und seitdem wird auch über eine Weiternutzung diskutiert. Nun kann es natürlich auch sein, dass es bei der Abstimmung am Montag zu einem anderen Ergebnis kommen könnte als geplant.