Zu teuer: Aus für Sprungturm und Eislaufplatz

Lange hat man im Mödlinger Stadtbad darum gekämpft, den beliebten Eislaufplatz doch noch erhalten zu können. Doch jetzt ist es fix. Nach der heurigen Saison ist endgültig Schluss. Bis zu 300.000 Euro kostet der Eislaufplatz die Stadt jedes Jahr. „Die Energiekosten sind für zwei Tage so hoch wie für ein Einfamilienhaus in einem Jahr“, verdeutlicht Stadtbad-Chef Mehmed Alajbeg die finanziellen Belastungen durch die Eisfläche.