„Von Landsleuten finanziellen Schaden abwenden“

„Die Teuerung darf jetzt nicht abermals durchrauschen und die Niederösterreicher belasten“, fordert SPÖ-Landesparteiobmann und Landesrat Sven Hergovich. Die Sozialdemokraten untermauern das mit einem Forderungskatalog...
„Die Inflation in Österreich ist im April auf 3,4 Prozent gestiegen und belastet die ohnehin finanziell strapazierte Bevölkerung weiter. Das ist auch für das schwarz-blaue Landeskoalitionsduo ein klarer Handlungsauftrag“, reagiert SPÖ-Landesrat Sven Hergovich auf die aktuellen Inflationszahlen.
„Inflation bedroht die Menschen“
Er fordert ein rasches und entschlossenes Handeln von ÖVP und FPÖ in der Landesregierung ein, „um Schaden von unserer Wirtschaft und den Menschen abzuwenden. Wir müssen jetzt ein abermaliges Durchrauschen der Inflation verhindern. Wichtig sind Preiskontrollen des Landes.“
Der Politiker fordert Preisdeckel überall dort, wo es kein Angebots-, sondern ein Preisproblem gibt. Außerdem will er Änderungen in der Strompreisberechnung. „Zudem kann die EVN mit dringend notwendigen Preissenkungen helfen“, meint Hergovich und ergänzt abschließend: „Die Menschen brauchen jetzt politische Taten und keine Ausreden, sondern einen konkreten Werkzeugkasten gegen die Teuerung. Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer können da selbst aktiv werden.“
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