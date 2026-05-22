„Von Landsleuten finanziellen Schaden abwenden“

Der Politiker fordert Preisdeckel überall dort, wo es kein Angebots-, sondern ein Preisproblem gibt. Außerdem will er Änderungen in der Strompreisberechnung. „Zudem kann die EVN mit dringend notwendigen Preissenkungen helfen“, meint Hergovich und ergänzt abschließend: „Die Menschen brauchen jetzt politische Taten und keine Ausreden, sondern einen konkreten Werkzeugkasten gegen die Teuerung. Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer können da selbst aktiv werden.“