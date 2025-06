Streit um Menschenrechte erfasst nun auch die SPÖ

Burgenlands Landeschef: „Märchen der ÖVP“

Hans Peter Doskozil, Burgenlands Landeshauptmann, zeichnet mit Kaiser für das gleichnamige SPÖ-Papier zu Migration/Integration verantwortlich. Die Diskussion sei vor allem ein Symptom für das nationale und internationale Versagen in der Asylpolitik, so Doskozil. „Mich erinnert Stockers Vorgehen sehr an das langjährige Märchen von der ,geschlossenen Balkanroute‘, das gerade von denen verbreitet wurde, die keinen Finger für eine konkrete Veränderung in Europa und Österreich gerührt haben.“