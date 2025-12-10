Kanzler und Pröll fordern „Menschenrechts-Revolte“

Effektiver Schutz vor Kriminalität

Für Österreich und Kanzler Stocker zum Stift greifen wird Staatssekretär Alexander Pröll. „Als Bundesregierung haben wir eine Verantwortung für die Sicherheit der Menschen, die in Österreich und Europa leben“, erklärt er der „Krone“ vorab. Es gehen darum, Staaten effektiv gegen schwere Kriminalität, illegale Migration und Schleppernetzwerke zu schützen und ihnen gleichsam zu ermöglichen, dagegen vorgehen können. Konkret soll juristisch dafür künftig das öffentliche Sicherheitsinteresse stärker gewichtet werden als persönliche Bindungen von Straftätern. Dadurch sollen ausländische Straftäter leichter und schneller abgeschoben werden können.