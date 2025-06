Kaisers „Meinung“ und „nicht akkordierter“ Brief

Doskozil: „Viel zu lange ,Placebo-Diskussionen‘ geführt“

Ebenfalls eine „ernsthafte Initiative für mehr Abschiebungen“ und damit eine Anpassung der EMRK will der burgenländische Amtskollege Kaisers. Doskozil sagte am Mittwoch dazu, es seien alle Initiativen zu begrüßen, „die ernsthaft gemeint sind und zu konkreten Lösungen führen“. Die von Stocker angestoßene Debatte sei aus seiner Sicht „ein Symptom für das nationale und internationale Versagen in der Asylpolitik“. Doskozil will „klare, rechtsstaatliche Maßnahmen zur Senkung der Asylquote und für eine konsequentere Abschiebepraxis“, viel zu lange habe man in Österreich „Placebo-Diskussionen“ geführt, meinte er.