Experte rät: „Moderne Technik verhindert Tote“

Ein Radfahrer stirbt nach einem Lkw-Unfall. Vermeidbar, laut Verkehrs-Experten und Unfallforscher Gerhard Kronreif. Durch Assistenzsysteme und mit einfachen Maßnahmen kann man tödliche Unfälle vermeiden.
Beim Rechtsabbiegen übersah ein Lkw-Fahrer am Montag in Seeham einen 69-jährigen einheimischen E-Biker. Der Flachgauer stirbt nach der Kollision. Im September 2025 stirbt eine Eiskunstläuferin – ein Lkw-Fahrer hat die 23-Jährige in der Stadt Salzburg beim Abbiegen übersehen. Die Unfallszenarien ähneln sich: Zwei Radfahrer waren im toten Winkel und vom Lkw-Lenker fast nicht zu bemerken.
