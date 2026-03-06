Experte rät: „Moderne Technik verhindert Tote“

Beim Rechtsabbiegen übersah ein Lkw-Fahrer am Montag in Seeham einen 69-jährigen einheimischen E-Biker. Der Flachgauer stirbt nach der Kollision. Im September 2025 stirbt eine Eiskunstläuferin – ein Lkw-Fahrer hat die 23-Jährige in der Stadt Salzburg beim Abbiegen übersehen. Die Unfallszenarien ähneln sich: Zwei Radfahrer waren im toten Winkel und vom Lkw-Lenker fast nicht zu bemerken.