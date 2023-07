Rolling-Stones-Legende Mick Jagger wird 80!

Er schreibt politisch

Als Haupttexter der Rolling Stones schrieb Jagger unzählige Hits, darunter Klassiker wie „Paint It Black“, „Angie“ oder „Sympathy For The Devil“. „Wenn man sich all die populären Songs vor zehn Jahren anschaut, hatten nur sehr wenige eine Bedeutung oder einen Bezug dazu, was die Leute wirklich machen“, sagte der junge Jagger Mitte der 60er-Jahre in einem TV-Interview - und machte es fortan anders.