Fast nur Verlierer | „Volkspension“

„Volkspension“. Wobei in der TV-Runde auch darüber diskutiert wurde, wie an den Pensionen herumgedoktert wird. Vom Versicherungsprinzip wird ja immer weiter abgewichen. Ich strapazierte als Beispiel: Wer für sein Haus eine Brandschutzversicherung über 200.000 Euro abgeschlossen hat, zahlt wenig und bekommt im Fall des Falles eben auch nur die 200.000. Wer für 400.000 einzahlt, bekommt diese Summe. So wäre auch das Prinzip der Pensionsversicherung angelegt: Wer mehr einzahlt, bekommt mehr. Dem ist aber längst nicht mehr so, Vielzahler bekommen nur noch minimale Erhöhungen – so auch im nächsten Jahr. Da sprechen manche von einer „Volkspension“. Tatsächlich nähern wir uns der Einheitspension für alle immer weiter.