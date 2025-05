Kaffeekapseln sind doppelt so teuer wie Bohnen

Die Abteilung Marktforschung hat vom 14. April bis zum 2. Mai 2025 in den Grazer Märkten – Billa, Penny, Spar, Hofer, Lidl, Denns Biomarkt, Tchibo und Nespresso Boutique – Kaffee in Kapseln, Pads, Discs und auch in ganzen Bohnen eingekauft und einem Preisvergleich unterzogen. 213 Produkte kauften die Tester in acht Geschäften ein. Bei den ganzen Bohnen wurden Ein-Kilo-Packungen gekauft, bei Kapseln und Pads/Discs die Sorten Espresso und Lungo/Café Crema. Beim Preis pro Tasse gingen die Forscher von acht Gramm Bohnen aus.