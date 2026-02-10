Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut FPÖ „Panikmache“

Asbest-Sorgen: „Gibt keinerlei Verdachtsmomente“

Steiermark
10.02.2026 16:56
Der steirische Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).
Der steirische Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Gesperrte Steinbrüche, hohe Werte, ein Sonderlandtag: Im Burgenland wirbelt das Thema Asbest viel Staub auf. Wie ist die Situation in der Steiermark? Die Grünen drängen auf Transparenz, der FPÖ-Umweltlandesrat sieht aber derzeit keine Notwendigkeit zu handeln.

0 Kommentare

Seit Wochen hält das Thema Asbest das Burgenland im Atem – und sorgt auch in der Steiermark für Sorgenfalten. Ausgelöst wurde die Causa durch die Sperre von vier burgenländischen Steinbrüchen Anfang Jänner sowie durch von Greenpeace veröffentlichte Materialproben mit teils sehr hohen Asbestanteilen, unter anderem bei der Klinik Oberwart und dem Skaterpark in Rechnitz. 

Kam Material aus diesen Steinbrüchen auch in der Steiermark zum Einsatz? Gibt es eine Gefährdung durch steirische Steinbrüche? „Es wäre gut, auch bei uns Messungen vorzunehmen“, fordert der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner „Transparenz und Daten“ ein. „Wir sollten sagen können, ist es unbedenklich oder geht eine Gefahr aus?“

Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner
Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner(Bild: Christian Jauschowetz)

„Reine faktenbefreite Panikmache“
Schönleitner stellt am Dienstag eine dringliche Anfrage an FPÖ-Umweltlandesrat Hannes Amesbauer. Dieser betont mehrmals, dass es „keinerlei Verdachtsmomente“ in der Steiermark gibt. „Natürlich werden die Ereignisse im Burgenland beobachtet.“ Den Grünen wirft er „reine faktenbefreite Panikmache“ vor, daher sieht er auch keine Notwendigkeit für die Einrichtung einer Taskforce wie im Burgenland.

Amesbauer verweist auf eine Presseaussendung des Landes Burgenland, wonach die ersten Ergebnisse der Taskforce „keinerlei Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung“ zeigen (zahlreiche weitere Messungen sind aber noch ausständig). Und er zitiert ein „Krone“-Interview mit Montanuni-Professor Roland Promberger, wonach jeder Steinbruch einzeln untersucht werden müsse und es in der Steiermark derzeit keine Hinweise auf Grenzüberschreitungen gebe. Ansonsten beantwortet der Landesrat viele Fragen aufgrund mangelnder formaler Zuständigkeit nicht.

Lesen Sie auch:
Vier Steinbrüche, darunter jener in Badersdorf, wurden Anfang Jänner wegen zu hoher Asbestwerte ...
Erste Resultate
Asbest-Taskforce: „Niemand braucht Angst zu haben“
05.02.2026
Krone Plus Logo
Experte für Asbest
„Jeder Steinbruch muss separat geprüft werden“
01.02.2026
McDonald’s betroffen
Nach Asbest-Alarm jetzt Kinderspielplatz gesperrt
29.01.2026

Greenpeace macht Proben in der Steiermark
„Das verstehe ich nicht unter der Sorgfaltspflicht eines Umweltlandesrats“, sagt Schönleitner nach Amesbauers Antworten. Die Steiermark sollte „nicht ewig warten“, um aktiv zu werden. Und der Grüne kündigt an, dass in den nächsten Wochen Proben in der Steiermark genommen werden – allerdings nicht vom Land, sondern von Greenpeace, die auch den Fall im Burgenland ins Rollen gebracht haben.

Greenpeace hat auch einen Aktionsplan vorgelegt. Dieser ist laut Amesbauer allerdings nicht umsetzbar. Man könne beispielsweise nicht jeden Spielplatz in der Steiermark untersuchen: „Welche Panik würde man bei Eltern auslösen, wenn man sagt, jeder Spielplatz könnte mit giftigen Stoffen belastet sein?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf