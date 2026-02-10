Asbest-Sorgen: „Gibt keinerlei Verdachtsmomente“

Greenpeace macht Proben in der Steiermark

„Das verstehe ich nicht unter der Sorgfaltspflicht eines Umweltlandesrats“, sagt Schönleitner nach Amesbauers Antworten. Die Steiermark sollte „nicht ewig warten“, um aktiv zu werden. Und der Grüne kündigt an, dass in den nächsten Wochen Proben in der Steiermark genommen werden – allerdings nicht vom Land, sondern von Greenpeace, die auch den Fall im Burgenland ins Rollen gebracht haben.