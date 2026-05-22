Nordbrücke: Radler müssen 110.000 Autos weichen

Die Nordbrücke ist eine der wichtigsten Verkehrsadern Wiens. Die Sanierung dauert Jahre und der Steinitzsteg fällt für Radfahrer und Fußgänger weg. Die Stadt verspricht Ersatz – aber der Umweg wird für viele Wiener spürbar. Diese und mehr spannende Geschichten lesen Sie heute in Ihrer „Kronen“-Zeitung sowie auf krone.at