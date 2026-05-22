Über Almen und Karst auf die beliebte Tonion

Wir starten bei der Almhütte der Dürrieglalm (1353 m) und gehen über die Weideflächen – vorbei an einzelnen Bäumen – in Richtung Südwesten zum Buchalmkreuz (1402 m). Der Steig führt durch den lichten Wald über einen Bergrücken zur Almlandschaft des Herrenbodens. Wir passieren ein Wegkreuz sowie die „Madonna am Herrenboden“, eine bekannte Station entlang des Pilgerweges nach Mariazell. Anschließend wandern wir über Wald- und Wiesenhänge bergauf zum Hochschnäbeltörl, wo bereits großflächig der gelb-blühende Petergstamm zu sehen ist.