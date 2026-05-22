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Wanderbare Steiermark

Über Almen und Karst auf die beliebte Tonion

Steiermark
22.05.2026 11:00
Mit so einem herrlichen Rundumblick lässt es sich wunderbar rasten.
Mit so einem herrlichen Rundumblick lässt es sich wunderbar rasten.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Auf abwechslungsreichen Wegen geht’s mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf einen markanten Aussichtsgipfel im Mariazeller Land – diesmal als Bike & Hike-Tour in der Region Hochsteiermark.

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Die Tonion in den Mürzsteger Alpen zählt zu den bekanntesten Aussichtsgipfeln zwischen Schneealpe, Veitsch und Hochschwab. Der knapp 1700 Meter hohe Berg ist nicht nur für seine beeindruckende Rundsicht bekannt, sondern auch für seinen Blumenreichtum und die tiefen Höhlensysteme im verkarsteten Kalkgebirge.

Der Petergstamm taucht die felsigen Hänge derzeit in sattes Gelb.
Der Petergstamm taucht die felsigen Hänge derzeit in sattes Gelb.(Bild: Weges)

Während an schattigen Stellen noch Schneerosen, Seidelbast und Soldanellen zu finden sind, färbt der gelb-blühende Petergstamm die felsigen Hänge entlang der Wanderung. Eindrucksvoll gestalten die Tour zudem die weitläufigen Almflächen der Dürrieglalm und des Herrenbodens sowie die markante „Madonna am Herrenboden“, eine mehrere Meter hohe Skulptur des Architekten Günther Domenig.

Von Stararchitekt Günter Domenig wurde die metallene Madonna am Wegesrand gestaltet.
Von Stararchitekt Günter Domenig wurde die metallene Madonna am Wegesrand gestaltet.(Bild: Weges)

Fazit: botanische Vielfalt und weite Karstlandschaften südlich von Mariazell.

Wir starten bei der Almhütte der Dürrieglalm (1353 m) und gehen über die Weideflächen – vorbei an einzelnen Bäumen – in Richtung Südwesten zum Buchalmkreuz (1402 m). Der Steig führt durch den lichten Wald über einen Bergrücken zur Almlandschaft des Herrenbodens. Wir passieren ein Wegkreuz sowie die „Madonna am Herrenboden“, eine bekannte Station entlang des Pilgerweges nach Mariazell. Anschließend wandern wir über Wald- und Wiesenhänge bergauf zum Hochschnäbeltörl, wo bereits großflächig der gelb-blühende Petergstamm zu sehen ist.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 8,7 km/ 530 Hm/ Gehzeit ca. 3.30 h.
  • Anforderungen: Steige über Almen und teils leicht felsiges Gelände.
  • Orientierung: AV-Weg 428; zu Beginn über die Almen kaum Markierungen; im weiteren Verlauf gut erkennbare Steige, Beschilderung und Markierung vorhanden; digitale Navigation von Vorteil.
  • Ausgangspunkt: Almhütte Dürrieglalm (nicht mit dem Auto erreichbar).
  • Einkehrmöglichkeit: Halterhütten auf den Almen.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Wir halten uns rechts und folgen dem teils breiten Steig zunächst leicht bergab, bevor der Anstieg zum Gipfelbereich beginnt.

Kraftplätze entlang der Tour laden Biker und Wanderer zur stillen Andacht.
Kraftplätze entlang der Tour laden Biker und Wanderer zur stillen Andacht.(Bild: Weges)

Über aussichtsreiche Abschnitte und durch kleinere Latschenfelder führt der gut erkennbare Steig schließlich auf die Tonion (1699 m).

Der Rückweg erfolgt über die Aufstiegsroute.

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