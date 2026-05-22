Grüne im Rathaus: Teure Posten statt Sparkurs

Job für Juristin

Und damit der Ständige Stellvertreter nicht ganz allein in seinem Rathauszimmer sitzt, bekommt er Personal. Und zwar nicht nur ein simples Sekretariat, wie er selbst einräumt, sondern gleich eine Juristin als Büroleiterin. „Bisher hat ja die SPÖ alles allein gemacht“, begründet Heimerl-Lesnik die Anstellung: „Damit ich das unter Kontrolle habe und ein – wenn auch kleines – Gegengewicht sein kann, brauche ich Unterstützung.“ Ausgewählt habe der Stadtchef-Stellvertreter die Juristin höchstpersönlich, heißt es aus dem Rathaus.