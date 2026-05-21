Nagelsmann's Squad
It’s official! Germany announces its first World Cup riders
Germany has announced its first World Cup squad members. The federation is gradually revealing who will travel to the final tournament in the U.S., Mexico, and Canada.
On Thursday (1:00 p.m.), national team coach Julian Nagelsmann will announce his 26-man World Cup roster. A good dozen World Cup players will already be known by then—because the German Football Association (DFB) has been releasing one player’s name at a time at regular intervals since early this morning. Among them are:
- Joshua Kimmich (Bayern Munich)
- Deniz Undav (VfB Stuttgart)
- will be updated continuously ...
Opening match against surprise team
In the group stage, the German national team will play Curacao on June 14 in Houston, the Ivory Coast on June 20 in Toronto, Canada, and Ecuador on June 25 in East Rutherford. The team will be based in Winston-Salem, North Carolina.
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