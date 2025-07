62 Patienten starben, weil Organspenden fehlen

Tiefststand seit dem Jahr 1986

Trotz dieser Widerspruchslösung sind die Organspendezahlen in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern zu niedrig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. 2024 wurden an den vier Transplantationszentren in Österreich 637 Transplantationen durchgeführt, davon 579 mit Organen von Verstorbenen. Die Zahl der Lebendspenden ist von 79 auf 58 gesunken.