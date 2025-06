Stauchaos zu Pfingsten: Ohrfeige für Tirol

„Luegbrücke zweispurig, damit im Sommer das Chaos ausbleibt!“ Das haben uns die Asfinag-Vorstände am Freitag bei einer Pressekonferenz in Gries versprochen. Und da das Pfingst-Wochenende erfahrungsgemäß zu den verkehrsstärksten Tagen im Jahr zählt, wurde die Lueg bereits seit Freitag in beiden Richtungen zweispurig geführt. Doch man hat die Rechnung ohne die „Briiiiiiider im Siiiiiden“ gemacht! Die haben nämlich am Freitag um 22 Uhr unangemeldet (!) den Grenztunnel am Brenner einspurig gemacht. Und somit war das Chaos perfekt – Stau von Vomp bzw. Zirl bis zum Brenner! Als der Tunnel dann ab 6 Uhr doch wieder zweispurig befahrbar war, war es längst zu spät.