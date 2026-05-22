Weinkulinarium Leutschach: Ein Fest für alle Sinne

Auch der weltbeste Käseaffineur und mehrmaliger Käseweltmeister Franz Möstl von der Almenland Stollenkäsemanufaktur aus Arzberg wird mit seinem Team und seinem ausgezeichneten Käsesortiment vor Ort sein. Mit im Gepäck hat er dann natürlich den Leutschacher Sauvignonkäse, mit dem er bei den World Cheese Awards 2022 mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde.

Karten für das Weinfest am 20. Juni am Weingut Muster Poschgan gibt es um 54 Euro bei den teilnehmenden Betrieben sowie unter 03454/7060-242 im Gemeindeamt Leutschach und per Mail: leutschacherweinkulinarium@leutschach.at