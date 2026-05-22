Weinkulinarium Leutschach: Ein Fest für alle Sinne

Am 2o. Juni feiert das beliebte Weinkulinarium seinen 31. Auflage: 27 Weinbaubetriebe und 5 Wirtsleute zeigen dabei, was Leutschach an der Weinstraße kulinarisch zu bieten hat. Rasch noch Tickets für das Spitzenevent am Weingut Muster Poschgan sichern.
Die wunderschöne Südsteiermark ist bekannt für ihre malerischen Weinberge. Im Herzen der Region liegt Leutschach, Steiermarks größte Weinbaugemeinde. Um Genuss und Wein gleichermaßen zu präsentieren, wurde das Weinkulinarium ins Leben gerufen.
Neben den köstlichen Tropfen von 27 Weinbaubetrieben und regionalen Bieren erwarten die Besucher auch heuer wieder regionale Gaumenfreunden – kulinarisches Mastermind ist der begnadete Koch Guido Dillinger vom Sabathihof Dillinger. Er und vier weitere Profiköche bereiten sich schon voller Begeisterung auf das Spitzenevent vor.
Auch der weltbeste Käseaffineur und mehrmaliger Käseweltmeister Franz Möstl von der Almenland Stollenkäsemanufaktur aus Arzberg wird mit seinem Team und seinem ausgezeichneten Käsesortiment vor Ort sein. Mit im Gepäck hat er dann natürlich den Leutschacher Sauvignonkäse, mit dem er bei den World Cheese Awards 2022 mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde.
Karten für das Weinfest am 20. Juni am Weingut Muster Poschgan gibt es um 54 Euro bei den teilnehmenden Betrieben sowie unter 03454/7060-242 im Gemeindeamt Leutschach und per Mail: leutschacherweinkulinarium@leutschach.at
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