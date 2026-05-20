Transfer? Three clubs are vying for Kühbauer

According to ORF, Kühbauer is also a topic of discussion at FC Augsburg. There, the future of interim coach Manuel Baum is up in the air. And Borussia Mönchengladbach is also said to be interested in the successful LASK coach. Rouven Schröder serves as sporting director for the “Foals.” Schröder worked at Red Bull Salzburg last year, so he is very familiar with Kühbauer’s outstanding work in the Austrian Bundesliga.