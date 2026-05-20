The Dream of Playing Abroad
Transfer? Three clubs are vying for Kühbauer
After securing the double with LASK, the dream of playing abroad is becoming more and more concrete: Three German Bundesliga clubs are all after Didi Kühbauer!
While “Bild” linked the 55-year-old on Monday with VfL Wolfsburg—which faces relegation after finishing 16th—the championship-winning coach is now also being linked to two other German Bundesliga clubs.
According to ORF, Kühbauer is also a topic of discussion at FC Augsburg. There, the future of interim coach Manuel Baum is up in the air. And Borussia Mönchengladbach is also said to be interested in the successful LASK coach. Rouven Schröder serves as sporting director for the “Foals.” Schröder worked at Red Bull Salzburg last year, so he is very familiar with Kühbauer’s outstanding work in the Austrian Bundesliga.
“The goal was always to go abroad, but…”
“I don’t know what else will happen in life. Of course, it was always my goal to goabroad. But it has to be the right fit,”Kühbauer clarifies in an ORF interview. “Right now, I’m just letting things flow a bit because the last few weeks have been very, very stressful.” His contract in Linz runs until 2027.
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