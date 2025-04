Ellen Pompeo strahlt mit Familie am „Walk of Fame“

Zwei Jahrzehnte als TV-Ärztin

Nach einigen kleineren Filmrollen, unter anderem in „Catch Me If You Can“, „Daredevil“ und „Oldschool“, ergatterte sie 2004 die Rolle als Dr. Meredith Grey in der Arztserie „Grey‘s Anatomy“, die ein großer Erfolg wurde. Es sei die am längsten laufende Arztserie in der amerikanischen TV-Geschichte, teilten die Veranstalter mit.