Auto Draft

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"I'm not ready"

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19.05.2026 18:04
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AFP/MARTIN KEEP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennis star Carlos Alcaraz will miss the Grand Slam tournament at Wimbledon as well, following his withdrawal from the French Open. The world No. 2, who triumphed at Wimbledon in 2023 and 2024 and reached the final there last year, announced his withdrawal on Tuesday due to an injury to his right wrist.

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The problems had become acute in mid-April at the tournament in Barcelona. The 23-year-old Spaniard, winner of seven Grand Slam tournaments, has not played a match since then.

“My recovery is going well and I feel much better, but unfortunately I’m not ready to play yet. That’s why I also have to skip the grass-court tournaments at Queen’s Club and Wimbledon,” Alcaraz wrote on social media. The defending champion had already withdrawn from the French Open, which begins this weekend, nearly a month ago. In Paris last year, he had defeated Jannik Sinner in an epic five-set final; in the Wimbledon final, the South Tyrolean got his revenge.

At this year’s first Grand Slam tournament in Australia, Alcaraz became the youngest player in history to complete the career Grand Slam. With Alcaraz’s withdrawal, world No. 1 Sinner is now the clear favorite not only for the French Open but also for Wimbledon.

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