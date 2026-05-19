Auto Draft

“My recovery is going well and I feel much better, but unfortunately I’m not ready to play yet. That’s why I also have to skip the grass-court tournaments at Queen’s Club and Wimbledon,” Alcaraz wrote on social media. The defending champion had already withdrawn from the French Open, which begins this weekend, nearly a month ago. In Paris last year, he had defeated Jannik Sinner in an epic five-set final; in the Wimbledon final, the South Tyrolean got his revenge.