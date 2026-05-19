“A huge loss”
Long-time illness! Ö-Tour record winner Steinmayr has died
The Austrian cycling community mourns the loss of former road racing star Wolfgang Steinmayr! As reported by Cycling Austria, the Tyrolean passed away on Tuesday morning at the age of 81 after a long illness …
In the 1970s, Steinmayr was among the best amateur cyclists; he won the Tour of Austria an unprecedented four times (1972, 73, 75, 76) and secured the title of King of the Glockner in 1972 and 1975. Steinmayr also competed in the Olympic Games in 1972 and 1976.
“He achieved top performances in sports with great heart and dedication!”
“With Wolfgang, Austrian sports has lost a person who achieved absolute top performances in sports with great heart and dedication,” said Cycling Austria President Harald J. Mayer. Steinmayr leaves behind a “huge void.”
At the upcoming 75th edition of the Tour of Austria, in which the record-breaking winner had been involved, a special classification will be dedicated to the deceased. This intermediate sprint will now be known as the “Wolfgang Steinmayr Special Classification.”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.