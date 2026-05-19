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Studie der TU Wien bestätigt: ACE Q ist Testsieger

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19.05.2026 15:52
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TU Wien Studie Januar/2026: ACE Q erzielt beste Werte bei Richtigkeit und Präzision
TU Wien Studie Januar/2026: ACE Q erzielt beste Werte bei Richtigkeit und Präzision(Bild: TU Wien)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine aktuelle Studie der TU Wien bestätigt dem ACE Q höchste Genauigkeit bei Atemalkoholmessungen. Das kompakte Gerät erzielte Spitzenwerte bei Richtigkeit und Präzision und setzte sich klar von anderen getesteten Modellen ab – ideal für Privatpersonen und Unternehmen.

Anfang 2026 hat die Technische Universität Wien im Rahmen der Studie „Report TUW CTA 2026/01“ die Genauigkeit tragbarer Atemalkohol-Messgeräte untersucht. Unter der Leitung von Prof. Dr. Erwin Rosenberg vom Institut für Chemische Technologien und Analytik wurden insgesamt sechs Geräte getestet – darunter fünf Modelle von ACE sowie das Dräger Alcotest 6000 als Referenzgerät.

Die Prüfungen erfolgten nach den strengen Vorgaben der DIN EN 16280. Gemessen wurde bei definierten Alkoholkonzentrationen zwischen 0,00 und 0,80 Promille. Für jedes Gerät wurden pro Messstufe zehn unabhängige Messungen durchgeführt.

Die wissenschaftliche Auswertung basierte auf einer linearen Regression, aus der sowohl die mittlere Richtigkeit als auch die Präzision der Geräte ermittelt wurden.

ACE Q erreicht Spitzenwerte
Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Der ACE Q erzielte im gesamten Testfeld die besten Werte. Mit einer mittleren Richtigkeit von 98,7 Prozent und einer mittleren Präzision von 1,5 Prozent setzte sich das Gerät klar von den anderen getesteten Modellen ab.

Möglich wird diese hohe Messgenauigkeit durch den verbauten elektrochemischen Sensor. Dieser reagiert gezielt auf Ethanol und minimiert Störeinflüsse durch andere Substanzen wie etwa Aceton. Genau diese Sensortechnologie kommt auch bei polizeilichen Vortestgeräten zum Einsatz.

(Bild: TU Wien)
(Bild: TU Wien)

Für Alltag und Beruf entwickelt
Neben der wissenschaftlich bestätigten Messqualität überzeugt der ACE Q auch im täglichen Einsatz. Das kompakte Gerät verfügt über ein gut ablesbares OLED-Display, das selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Ergebnisse liefert. Zusätzlich können bis zu 10.000 Messergebnisse gespeichert werden – ideal für eine lückenlose Dokumentation im privaten oder beruflichen Umfeld.

Durch die einfache Bedienung und die kompakte Bauweise eignet sich der ACE Q sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen, etwa im Bereich Fuhrparkmanagement oder Arbeitssicherheit.

(Bild: TU Wien)

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Wer auf geprüfte Präzision und moderne Sensortechnik setzen möchte, kann den ACE Q direkt beim Hersteller sowie bei ausgewählten Fachhändlern und online erwerben.

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