Unternehmer wegen illegaler Deponie verurteilt

Rechtlicher Zoff zwischen Firma und Behörde

Kurz und laienhaft fasste der Verteidiger den technisch komplizierten Fall zusammen: Sein Mandant habe als Firmenchef den Behördenauftrag gehabt, ein Loch mit Bauresten zu befüllen und zu schließen. Danach wollte er darauf ein Träger-Bauwerk errichten und das Areal für eine Photovoltaik-Anlage nutzen – 78.000 Tonnen an Baureste schüttete er dafür in die laut Behörden illegale Deponie. Allein die Beseitigung würde zwei Millionen Euro kosten. Der Unternehmer sah sich aber im Recht, plädierte auf nicht schuldig.