Gefahren für Radfahrer lauern abseits der Radwege

Wo sind die Gefahrenstellen?

Aus diesen beiden Erkenntnissen leitet der VCÖ seine zentrale Forderung ab: „Die Rad-Infrastruktur muss ausgebaut werden“, sagt Katharina Jaschinky. Derzeit bestehe in diesem Bereich Aufholbedarf. Daher hat der Verkehrsclub eine Initiative gestartet, in deren Rahmen Problemstellen für Radler aufgezeigt werden sollen. Noch bis 30. April können solche in einer Online-Karte eingetragen werden. „Wir leiten diese Informationen an die Gemeinden weiter“, so Jaschinksy. 600 Gefahrenstellen in 140 Ortschaften in NÖ wurde bereits gemeldet. Die häufigsten Beschwerden: fehlende oder zu schmale Radwege.