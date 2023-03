Ehemalige Mülldeponien sollen Sonnenstrom erzeugen

Mehr als zwei Jahrzehnte lang wurde Hausmüll des Abfallwirtschaftverbandes Villach in der Deponie Müllnern gesammelt. Im Jahr 2000 wurde sie stillgelegt und mit Erde abgedeckt. „In den vergangenen 23 Jahren hat sich die Deponie so weit gesenkt, dass sie endgültig versiegelt werden kann. Auch die Gase, die durch die Abbauprozesse entstanden sind, sind ebenfalls nur mehr in einem sehr geringen Ausmaß vorhanden“, erklärt Horst Niederbichler, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Villach.