Schrecksekunde im Kellerduell der Frauen-Landesliga! Als Zwettl beim Spiel gegen Ernstbrunn kurz vor Schluss (82.) in Führung ging, hielt der Jubel nicht lange an. Assistgeberin und Kapitänin Fiona Bayer blieb nach ihrem Zuspiel liegen, verlor das Bewusstsein.



Glimpflich davongekommen

Wie es genau zu dem Unfall kam, weiß niemand so genau. „Bei uns waren alle Augen auf den Ball gerichtet. Ich nehme an, dass sie mit dem Kopf blöd aufgekommen ist“, schildert Sportchefin Nicole Groschan. „Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die CT ist unauffällig, vermutlich hat sie eine Gehirnerschütterung erlitten. Ihr geht es zum Glück aber den Umständen entsprechend gut.“



Da ist der Wurm drin

Doppelt bitter: Nach rund 15-minütiger Verspätung wurde noch zu Ende gespielt, Zwettl kassierte den späten Ausgleich (96.). „Der Kopf war bei uns einfach wo anders, das kann man keiner verübeln. Es gibt Tage, da wird der Fußball zur Nebensache“, so Groschan. Sportlich ist somit aber weiterhin der Wurm drin, gab’s für den Aufsteiger seit November nur einen einzigen Sieg. Auf den potenziellen Abstiegsrang hat man als Achter ein Polster von drei Zählern.