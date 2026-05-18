“I’m no saint”
Here’s how the lengthy interrogation of the Hipp suspect went
For more than six hours, the alleged baby food poisoner is “grilled” by investigators at the police station in his hometown in the idyllic Salzkammergut region. No confession. The suspect, a former manager, laughs repeatedly throughout. Even this emotional appeal from the detectives leaves him unmoved: “You can’t imagine what it’s like when a mother or a young father is crying into the phone.”
The nearly 80-page transcript of the interrogation—which began at exactly 9:51 a.m. at the St. Gilgen police station following his arrest in a supermarket parking lot—initially reads in parts like a therapy session. After discussing his professional career, the conversation turns to his broken relationship with his ex-partner and the mother of their three children.
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