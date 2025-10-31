Rituale, Kosten: So verändert sich die letzte Ruhe

Auch bei der gemeinsamen Andacht kommt wieder das Stichwort Individualität ins Spiel. So hüllt sich diesen Sonntag der Waldfriedhof Wundschuher See, der seit seiner Gründung im Vorjahr um 75 Prozent gewachsen ist, in Panflötenklänge. Um 11 Uhr geht die Gedenkfeier inmitten von Eichen, Kiefern, Vogelkirschen und Weißbuchen los. „Wir wünschen uns, in dieser Gemeinsamkeit Trost und Verbundenheit zu verspüren“, sagt Karin Seewald, Geschäftsführerin von Paxnatura.