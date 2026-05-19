Zurück zum Ursprung der heimischen Umweltbewegung

Heute zeigt sich, wie weitreichend dieses Vermächtnis ist! Denn auf der vor genau zehn Jahren bei Petronell eingegliederten Fläche, durfte die Natur zurückkehren. 260 Hektar wurden Teil des Nationalparks Donau-Auen, weitere 140 Hektar aus intensiver Nutzung genommen. 7700 Schwarzpappeln, Silberweiden und Erlen fanden hier neue Wurzeln, Wasseradern wurden geöffnet und monotone Forstflächen Schritt für Schritt in lebendige Auwälder verwandelt. „Bereits jetzt können Besucher sehen, wie sich wieder prächtige Naturflächen einstellen und die Artenvielfalt zunimmt“, freut sich Nationalparkdirektorin Edith Klauser.