Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geist von Hainburg“

Zurück zum Ursprung der heimischen Umweltbewegung

Niederösterreich
19.05.2026 09:30
Ihr Herz pocht für die Au – Direktorin Edith Klauser und der Grundeigentümer Maximilian ...
Ihr Herz pocht für die Au – Direktorin Edith Klauser und der Grundeigentümer Maximilian Abensperg-Traun(Bild: Kurt Kracher / Krone KREATIV)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

Was vor 40 Jahren mit der dramatischen Rettung des Naturparadieses bei Hainburg begann, ist in der Petroneller Au aufgeblüht. Vor zehn Jahren wurde die Fläche zum Naturschutzgebiet hinzugefügt. 

0 Kommentare

Vor mehr als 40 Jahren stemmten sich Hunderttausende Naturschützer erfolgreich gegen das geplante Donaukraftwerk in der Hainburger Au — die historische Geburtsstunde für Österreichs Umweltbewegung. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte „Krone“-Gründer Hans Dichand, der dem Protest mit seiner Zeitung eine gewaltige Stimme verlieh und damit half, eines der letzten großen Augebiete Europas vor der Zerstörung zu bewahren.

Heute zeigt sich, wie weitreichend dieses Vermächtnis ist! Denn auf der vor genau zehn Jahren bei Petronell eingegliederten Fläche, durfte die Natur zurückkehren. 260 Hektar wurden Teil des Nationalparks Donau-Auen, weitere 140 Hektar aus intensiver Nutzung genommen. 7700 Schwarzpappeln, Silberweiden und Erlen fanden hier neue Wurzeln, Wasseradern wurden geöffnet und monotone Forstflächen Schritt für Schritt in lebendige Auwälder verwandelt. „Bereits jetzt können Besucher sehen, wie sich wieder prächtige Naturflächen einstellen und die Artenvielfalt zunimmt“, freut sich Nationalparkdirektorin Edith Klauser.

Auch Grundeigentümer Maximilian Abensperg-Traun, durch dessen Entgegenkommen der große finale Ökowurf erst möglich wurde, spricht von einer „schönen Bestätigung“, dass Vertrauen in natürliche Prozesse nachhaltige Ergebnisse hervorbringen könne. Die Petroneller Au ist damit mehr als nur ein Jubiläumsprojekt. Sie ist der lebendige Beweis, dass der berühmte Geist von Hainburg bis heute weiterwirkt...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.05.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
286.976 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
113.517 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
79.077 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1526 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
743 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf