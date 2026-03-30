Promis kämpfen gegen Schließung von Volksschule

Große Aufregung herrscht seit Wochen um eine kleine Schule in der südsteirischen Gemeinde Ehrenhausen: Wie berichtet, stehen Überlegungen im Raum, im Ortsteil Retznei die Volksschule mit reformpädagogischem Musik-Schwerpunkt zu schließen und in die Schule in Ehrenhausen zu integrieren – und das just im Jahr des 100. Schul-Jubiläums in Retznei. Dabei geht es vor allem um Kosten, die angesichts klammer Gemeindefinanzen immer schwerer zu stemmen sind. In der Gemeinde gibt es aktuell drei Volksschulstandorte, jener in Retznei ist sanierungsbedürftig.