Anna Mager pulverisiert über 30 Jahre alten Rekord

Rekord aus 1987

Am Freitag, vier Tage nach ihrem 21. Geburtstag, pulverisierte Mager - die in Tulsa Wirtschaft studiert - beim Meeting in Fayetteville ihre erst zwölf Tage alte Bestleistung erneut. In 58,77 Sekunden war die Wolfurterin nochmals um 1,58 Sekunden schneller als in Wichita. Damit verbesserte sie auch den 36 Jahre alten Vorarlberger Landesrekord von Ulrike Alge, die im Juli 1987 in Wolfsberg 59,76 Sekunden gelaufen war. In der europäischen Bestenliste liegt Mager nun aktuell auf Rang fünf. Am allerwichtigsten: Das Event in Kansas, bei dem Anna hinter US-Girl Madison Langley-Walker (57,90) Zweite wurde, scheint im „Global Calendar“ auf, womit sie ihr Ticket für die U23-Europameisterschaft Mitte Juli fixieren konnte.