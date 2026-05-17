Großräumige Absperrung rund um Grazer Stadion

Polizei greift bei Gefährdern hart durch

Die Polizei kann Personen, die „gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen beziehungsweise begangen haben“ aus dem Bereich verweisen oder den Zutritt verbieten. Wer dagegen verstößt, dem drohen bis zu 1000 Euro Strafe oder eine Festnahme.

Öffis: Plan bei möglicher Meisterfeier steht

Wenn Sturm heute gewinnt und der LASK gegen die Austria (Wien, 14.30 Uhr) verliert, dann steht am Montag eine große Meisterfeier in Graz auf dem Programm. Für diesen Fall hat die Holding Graz für die öffentlichen Verbinungen schon vorgesorgt: „Wir haben einen Plan in petto“, sagt Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.