Großräumige Absperrung rund um Grazer Stadion

Im Vorfeld des entscheidenden Fußballspiels heute um 14.30 Uhr wurde ein weiter Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena in Graz errichtet. Er gilt seit 10.30 Uhr und noch bis zum Abend.
Während Fußballfans die letzten Stunden vorfreudig zählen, heißt es für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer: Aufgepasst! Bevor heute ab 14.30 Uhr der Kassenschlager SK Sturm gegen SK Rapid die Grazer Merkur Arena zum Brodeln bringen wird – und es für die Steirer um den Meistertitel geht – gilt bereits ein großer Sicherheitsbereich rund ums Stadion.
Seit 10.30 Uhr und noch bis 20.30 Uhr umfasst der Sicherheitsbereich das Gebiet innerhalb dieser Straßenzüge: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 - Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 - Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151.
Polizei greift bei Gefährdern hart durch
Die Polizei kann Personen, die „gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen beziehungsweise begangen haben“ aus dem Bereich verweisen oder den Zutritt verbieten. Wer dagegen verstößt, dem drohen bis zu 1000 Euro Strafe oder eine Festnahme.
Öffis: Plan bei möglicher Meisterfeier steht
Wenn Sturm heute gewinnt und der LASK gegen die Austria (Wien, 14.30 Uhr) verliert, dann steht am Montag eine große Meisterfeier in Graz auf dem Programm. Für diesen Fall hat die Holding Graz für die öffentlichen Verbinungen schon vorgesorgt: „Wir haben einen Plan in petto“, sagt Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.
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