Dieselskandal: Sammelklage gegen VW gestartet!

Es geht um den den Dieselmotor EA189

Es handle sich um die letzte Möglichkeit, Ansprüche ohne Risiko durchzusetzen, merkt der VSV an. Der Dieselmotor EA189 wurde in den Modelljahren 2008 bis 2015 in Dieselfahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda eingebaut.