„Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen“

Rückholflüge aus den Emiraten

Österreich arbeitet derzeit mit den Vereinten Arabischen Emiraten eng zusammen, um eigene Staatsbürger zurückzuholen, die zum Beispiel in Dubai oder Abu Dhabi feststecken. Laut Außenministerium sind dort derzeit noch 1.058 Personen in der Reiseregistrierung eingetragen, in der gesamten Region 1.760. Mit von Österreich organisierten Charterflügen wurden bisher rund 800 Menschen in vier Flügen ausgeflogen. Weitere 58 Personen konnten mithilfe von EU-Partnern zurückkehren. Am Freitag startete erstmals ein Rückholflug direkt aus den Emiraten. Das Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft USC soll laut Flughafen-Webseite kurz nach 21:00 Uhr in Wien landen. Ob es weitere Charterflüge geben wird, wird derzeit geprüft.